Bochumer Kostümbildnerin mit Theaterpreis ausgezeichnet

Bei der Vergabe des Deutschen Theaterpreises hat sich Johanna Trudzinski vom Schauspielhaus Bochum als beste Kostümbildnerin durchgesetzt. Bei der Preisvergabe am Samstagabend in Hamburg wurde sie für ihre Arbeit am Theaterstück Baroque von Lies Pauwels geehrt, das in der Ruhrgebietsstadt im Mai 2022 uraufgeführt worden war und sich kritisch mit der Situation schwergewichtiger Menschen in einer eitlen Gesellschaft beschäftigt. Die Kostüme seien sowohl süffig, verführerisch und prunkvoll als auch glitzernd, banal und grotesk, begründete die Jury ihre Entscheidung. Es gebe überraschende wie lustvolle Verbindungen über die Epochen hinweg.

Der Deutsche Theaterpreis ehrt herausragende künstlerische Leistungen, die die Vielfalt der Theaterlandschaft in Deutschland widerspiegeln, es gibt Auszeichnungen in zahlreichen Kategorien. Ligia Lewis wurde für ihre Leistung bei der Produktion A PLOT/A SCANDAL bei der Ruhrtriennale als beste Tanz-Darstellerin ausgezeichnet, der Regisseur Stefan Bachmann setzte sich in der Kategorie Inszenierung Schauspiel durch. Er hatte Rainald Goetz' Roman Johann Holtrop auf die Bühne gebracht, dies als Koproduktion des Schauspiels Köln und des Düsseldorfer Schauspielhauses.