Bochum hofft auf zweiten Saisonsieg

Mehr zum Thema

Miele will Personal am Stammsitz reduzieren Wegen eines Nachfragerückgangs verschärft der Hausgeräte-Hersteller Miele seinen Personalabbau an seinem Waschmaschinen-Werk in Gütersloh. Man müsse die Produktionsplanung anpassen, teilte das Unternehmen am Freitag mit und bezog sich dabei auf die Waschmaschinen-Fertigung am Stammsitz in Gütersloh. Zuvor hatten der WDR und das Westfalen-Blatt darüber berichtet. In einem Teilbereich des Waschmaschinen-Werks, in dem 1300 Menschen arbeiten, wird zum Jahreswechsel von drei auf zwei Schichten umgestellt.