Boateng verabschiedet sich von Hertha-Fans

Antisemitische Parolen bei pro-palästinensischer Demo Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Neukölln sind erneut antisemitische Parolen gerufen worden. Rund 40 Menschen hätten am Samstag auf dem Hermannplatz demonstriert, sieben von ihnen seien deswegen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, um ihre Identität festzustellen, sagte ein Polizeisprecher. Man hat Aussprüche skandiert, die hier in Deutschland verboten sind. Nach Feststellung der Personalien seien alle wieder entlassen worden.

Spandau 04 startet mit Kantersieg in Wasserball-Bundesliga Die Wasserfreunde Spandau 04 haben den Beginn der neuen Spielzeit in der Wasserball-Bundesliga mit einem Kantersieg gefeiert. Beim Vorjahres-Fünften SV Ludwigsburg kamen die Berliner am Samstag zu einem deutlichen 16:4 (2:0, 3:0, 4:1, 7:3)-Erfolg. Im Freibad Hoheneck von Ludwigsburg trafen Bilal Gbadamassi, Andrei Prioteasa und Tyler Abramson jeweils dreimal.