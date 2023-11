BMW nimmt Produktion des Mini Countryman in Leipzig auf

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall mit Gefahrgut-Laster: Vollsperrung auf A4 Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitag ein Mensch gestorben. Der Unfallverursacher erlag seien Verletzungen hier an der Unfallstelle, sagte Polizeihauptkommissar Enrico Behrendt der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 5.50 Uhr war am Autobahndreieck Nossen nach Angaben der Polizei am Freitag ein Laster nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren und hatte einen zweiten Laster auf einen dritten geschoben.