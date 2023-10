BMW-Finanzvorstand nach drittem Quartal hochzufrieden

Der Münchner Autobauer spürt Rückenwind - von der Nachfrage bis zu den Rohstoffpreisen. Pläne der EU für Anti-Dumping-Zölle auf Autos aus China trüben den Ausblick allerdings: BMW fürchtet Vergeltung.

BMW zeigt sich mit den Verkaufs- und Auftragszahlen zufrieden. Finanzvorstand Walter Mertl sagte am Freitag: Bei uns läuft es gut. Die Verkaufszahlen lägen im vergangenen Quartal wie in den ersten neun Monaten um mehr als 5 Prozent über den Vorjahreszeiträumen. Die Auftragseingänge seien hoch. Gerade für E-Autos gebe es in Deutschland und Europa deutlich mehr Bestellungen. In China wachse BMW dank seiner Oberklasseautos stärker als der Markt, und wir verdienen gutes Geld, sagte Mertl. Auch in Amerika sei BMW positiv unterwegs.

Die Energiepreise und die Rohstoffpreise spielen uns momentan in die Karten, sagte Mertl. Die Quartalsbilanz will BMW am 3. November vorlegen.