Bluttat an 23-Jähriger - Mordanklage gegen Ex-Lebenspartner

Knapp vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 23-jährigen Frau aus Netphen bei Siegen hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ihren früheren Lebenspartner erhoben. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher der Behörde am Montag. Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Er war kurz nach der Tat festgenommen worden. Zum mutmaßlichen Motiv des Verdächtigen könne er weiter nichts sagen, so der Sprecher.

Die Frau war Mitte August verschwunden und mit großem Aufwand rund um Siegen gesucht worden. Dann fand ein Bauer an einem Feldweg in Emmerich nahe der deutsch-niederländischen Grenze eine weibliche Leiche mit Verletzungen durch Messerstiche. Nach einem Foto-Abgleich stellte sich heraus, dass die gefundene Tote identisch mit der Vermissten war. Die Frau und ihr Ex-Lebensgefährte hatten zwei gemeinsame Kinder im Alter von einem und vier Jahren, die laut einer früheren Mitteilung in der Obhut des Jugendamtes sind.