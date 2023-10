Blutspenden konstant: Infektionslage als Unsicherheitsfaktor

Mehr zum Thema

Böen bis 70 Kilometer pro Stunde auf dem Fichtelberg Für unbeständiges Wetter in Sachsen sorgt am Montag ein Tiefdruckgebiet. Auf dem Fichtelberg sind stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mittelte.

Bautz’ner Senf setzt verstärkt auf regionale Rohstoffe Die Pandemie und andere Krisen haben die Verletzlichkeit von Lieferketten in vielen Wirtschaftszweigen deutlich gemacht. Ein Senfhersteller aus Bautzen setzt auf Regionalität.