Blutspende konstant - Infektionslage als Unsicherheitsfaktor

Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben Die betrunkene Autofahrt eines 52-Jährigen in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) ist am Sonntatgnachmittag im Straßengraben geendet. Der Mann habe beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,2 Promille ergeben, berichtete die Polizei. Daher sei der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden. Durch den Unfall ist nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.