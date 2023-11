Blutreserven knapper - Spenden im Oktober unter Planung

Mehr zum Thema

Lastwagenfahrer soll Benzin in Gully abgelassen haben Ein Lastwagenfahrer hat in Rastede (Landkreis Ammerland) irrtümlich 95 Liter Super getankt - und dann offenbar versucht, den Kraftstoff über einen Gully zu entsorgen. Eigentlich hätte das Fahrzeug Diesel gebraucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Fahrer den Fehler bemerkt habe, habe er den Lastwagen an einem Feld abgestellt und das Benzin in den Gully abgelassen.