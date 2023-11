Blutiger Nachbarschaftsstreit: 41-Jähriger in Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Wechselhaftes Herbstwetter in NRW: Regen am Wochenende Das Wetter in Nordrhein-Westfalen soll in den kommenden Tagen wechselhaft und ungemütlich werden. Mit Regen sei bis zum Wochenende zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Essen mit. Nach dem grauen, teils regnerischen und böigen Feiertag geht es demnach auch am Donnerstag mit Schauern weiter. Am Nachmittag und am Abend soll es aber auch trockene Phasen geben. Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Verbreitet wehen laut DWD starke bis stürmische Böen, im Westen und im Bergland können Sturmböen aufziehen.