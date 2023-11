Blockabfertigung in Österreich sorgt für Stau auf A93

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Rädelsführer von „Reichsbürger“-Gruppe Der mutmaßliche Rädelsführer der Reichsbürger-Gruppe, die am Donnerstag im Fokus einer Razzia stand, kommt aus Oberbayern. Der Mann wohne im Landkreis Fürstenfeldbruck und habe bereits vor der Durchsuchungsaktion Besuch von der Polizei bekommen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München läuft gegen den 58-Jährigen aus Olching ein Verfahren am Landgericht München I.

Auto rollt gegen Kindergarten-Mauer Weil ein 71-Jähriger vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen, ist sein Auto in Unterfranken gegen die Hauswand eines Kindergartens gerollt. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Vorfall am Mittwochmittag in Partenstein (Kreis Main-Spessart) ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro, verletzt wurde niemand.