„Blitzeinbruch“: Profi-Diebe stehlen gefährliche Chemikalien

Bislang unbekannte Täter sind in ein Lager eines Chemiekonzerns in Minden in Ostwestfalen eingebrochen und haben potenziell gefährliche Chemikalien gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien Substanzen entwendet worden, die bei unsachgemäßer Handhabung zu ernsten Gesundheitsgefahren führen könnten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler sprachen von einem Blitzeinbruch, die Täter hätten professionell agiert und den Einbruch innerhalb weniger Minuten durchgezogen.

Gegen 23 Uhr am Donnerstagabend seien die Täter mit zwei dunklen Fahrzeugen vor das Lager gefahren, hieß es. Unmittelbar darauf seien sie in das Gebäude eingebrochen und hätten zielgerichtet mehrere Behältnisse mit chemischen Substanzen entwendet. Bei der Frage nach der Art der Chemikalien verwies ein Polizeisprecher auf die betroffene Firma Siegfried Pharma. Diese konnte zunächst nicht mitteilen, um welche Substanzen es ging.

Die Polizei verfolgte laut eigenen Angaben die nach der Tat in Autos flüchtenden Tatverdächtigen. Aufgrund der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise der Täter seien die Streifenwagen aber abgehängt worden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen. Dabei seien auch Beobachtungen in den Stunden oder Tagen vor dem Einbruch wichtig. Aufgrund der professionellen Vorgehensweise liege die Vermutung nahe, dass der Tatort vorher ausgekundschaftet worden sei.