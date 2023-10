Blick hinter die Kulissen im Kriminalgericht Moabit

Mehr zum Thema

Grüne kommen zu Parteitag zusammen: Vorstandswahl Die brandenburgischen Grünen stimmen sich an diesem Samstag in Frankfurt (Oder) (10.30 Uhr) auf die bevorstehenden Wahlkämpfe im Land ein. Dabei wollen sie unter dem Motto Demokratie verteidigen ein Zeichen gegen einen Rechtsruck setzen. Auch der Konflikt in der Regierungskoalition um die Migrationspolitik beschäftigt die Partei. Die CDU rief die Grünen vor ihrem Parteitag auf, sie sollten ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik überdenken.

Jürgen Vogel arbeitet seinen Drehbuch-Text „sprechbar“ um Schauspieler Jürgen Vogel feilt immer so lange an seinem Drehbuch-Text, bis dessen Stil zu ihm passt. Wir lesen die Drehbücher und dann gibt es eine Leseprobe, sagte der 55-Jährige der Prisma-Programmzeitschrift. Aber letztlich arbeiten wir uns die Texte dann so um, so dass sie für die Figur sprechbar sind, sagte der Berliner. Das möchte ich auch allen anderen Schauspielern in den Gastrollen raten. Das muss man lernen als Schauspieler in Deutschland, die Drehbücher können manchmal nicht so auf den Punkt sein.

