Blackout im zweiten Viertel: MBC-Niederlage gegen Hamburg

Mehr zum Thema

Cranach-Triegel-Altar ist in Naumburger Dom zurückgekehrt Der Naumburger Dom hatte erst 2018 den Welterbetitel erhalten. Im vergangenen Jahr sorgte ein epochenübergreifendes Kunstprojekt darin für lebhafte Diskussionen. Der ergänzte Altar verließ den Dom - jetzt ist er zurück.