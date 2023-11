Black Friday und Cyber Monday: Warnung vor Fake-Shops

Mehr zum Thema

Land baut Simulationssystem für Hochwasser und Starkregen Kann mein Haus bei Starkregen oder Hochwasser unter Wasser stehen? Fragen wie diese soll den Menschen in Rheinland-Pfalz in einigen Jahren ein komplexes System beantworten können, das solche Wetterereignisse bis auf einzelne Gebäude genau simulieren kann.