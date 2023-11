Black Friday: Nintendo Switch OLED hier zum besten Preis

Die OLED-Version von Nintendo lohnt sich für jeden, der neben der längeren Akkulaufzeit einfach gerne die neuste Konsole von Nintendo besitzen möchte. Da die Konsole sich am Fernseher anschließen lässt, ermöglicht sie das Zocken am eigenen Fernseher, aber auch an dem TV von Freunden. So steht einem gemeinsamen Spieleabend nichts im Weg.

Wer gerne weiter stöbern möchte, findet hier die sieben besten Deals des Tages.