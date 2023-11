Black Friday: Dyson V8 zum Tiefpreis bei Media Markt

Der kabellose Stielstaubsauger Dyson V8 Motorhead saugt sowohl auf unterschiedlichen Böden als auch auf Teppichen oder Sofas. Dank des geringen Gewichts kann er simpel die Wände hoch bis zur Decke geführt werden, um Staub und Spinnweben zu entfernen. Durch die Zwei-Tier-Radial-Zyklonen-Technologie werden neben dem üblichen Staub ebenfalls Tierhaare fix eingesaugt.

Praktisch: Der Dyson-Stielstaubsauger kann in einen Handstaubsauger umfunktioniert werden – ideal für die Autoreinigung. Zudem ist der Filter waschbar, sodass nicht ständig ein neuer Filter gekauft werden muss. Nach der Reinigung wird der Behälter per Knopfdruck entleert und der Sauger an der Wandhalterung zum Laden aufgehängt.