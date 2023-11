Der RoboRock Q7 kann da erstmal mithalten. Die Montage: Sehr einfach! Nur die App installieren, QR Code scannen und sofort ist der Staubsauger einsatzbereit. Bei mir kam der Roboter bereits mit etwa 40 % Akkuleistung an. Für die erste Saugaktion also ausreichend. Der Aufbau ist einfach. Es gibt aber einen Punkt Abzug, weil die Plastikplatte an der Ladestation nicht immer sauber bleibt und dadurch auch anfängt zu rutschen. 4 Sterne gibt es insgesamt für Technik und Aufbau.