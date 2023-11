Der große Black Friday rückt immer näher, und bereits jetzt beginnen viele Händler, kräftig an der Preisschraube zu drehen. In sämtlichen Kategorien locken sowohl große als auch kleine Rabatte, die sich definitiv lohnen. Am eigentlichen Black Friday werden Hunderttausende von Deals erwartet. Es gilt also, schnell zu handeln und stets den Überblick zu behalten – sei es vor oder während der Sale-Aktion.