Bjelica setzt auf Khedira in der Königsklasse

Der neue Trainer Nenad Bjelica nimmt in seinem ersten Spiel mit dem 1. FC Union Berlin vier Änderungen in der Startelf vor. Beim Champions-League-Spiel bei Sporting Braga am Mittwochabend (20.00 Uhr/DAZN) rückt unter anderem der in der Fußball-Bundesliga gesperrte Rani Khedira in die Anfangsformation. Im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg sind auch Josip Juranovic, Jérôme Roussillon und Lucas Tousart diesmal von Beginn an dabei. Auch Nationalspieler Robin Gosens darf wie erwartet anfangen, ebenso wie Angreifer Kevin Volland.

Union braucht mindestens ein Remis, um zumindest die theoretische Chance auf ein Überwintern in der Europa League zu wahren.

Bjelica war am Sonntag als neuer Trainer von den Köpenickern verpflichtet worden. Der 52-jährige Kroate ist Nachfolger des langjährigen Coaches Urs Fischer. Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Interimstrainer Marco Grote betreut worden.