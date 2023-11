Bitterfeld verliert Gastspiel in Berlin glatt in drei Sätzen

Mehr zum Thema

Antisemitische Graffitis auf jüdischem Gedenkstein Ein jüdischer Gedenkstein ist in Gommern (Landkreis Jerichower Land) mit antisemitischen Schriftzügen besprüht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden der Gedenkstein sowie die dazugehörige Umfriedung am frühen Montagmorgen mit Graffitis beschädigt. Auch die Davidsterne auf der Torgravur seien beschmiert worden. Eine Schreckschusswaffe wurde demnach außerdem an dem Gedenkstein gefunden.

Einigung über Haba-Konzept Anfang Dezember erwartet Der angeschlagene Spielzeughersteller Haba im oberfränkischen Bad Rodach (Landkreis Coburg) will in wenigen Wochen eine Einigung zu seinem Sanierungskonzept erzielt haben. Die Geschäftsführung befinde sich in finalen Verhandlungen mit dem Betriebsrat, man gehe von einer Einigung bis Anfang Dezember aus, teilte Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Family Group, am Dienstag mit.