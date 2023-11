Bitterfeld klettert nach Sieg in Karlsruhe auf zweiten Platz

Mehr zum Thema

35-Jähriger aus der Saale starb ohne Fremdeinwirkung Die Identität des Mannes, dessen Leiche vor zwei Wochen in Halle aus der Saale geborgen worden ist, steht fest. Es handele sich um einen 35-Jährigen aus der Saalestadt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Todesursachenermittlung habe ergeben, dass eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden kann. Die Leiche war am 24. Oktober im Bereich der Ziegelwiese geborgen worden.

Radfahrer stirbt nach Sturz auf Landesstraße Ein Radfahrer ist auf einer Landesstraße im Landkreis Wittenberg gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 55-Jährige verunglückte am Sonntag in der Ortschaft Jessen, wie die Polizei mitteilte. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.