Bittere Lektion für RB Leipzigs Frauen: 0:5 gegen Bremen

Mehr zum Thema

Schneefall auf dem Fichtelberg: Regen im übrigen Sachsen Auf Sachsens höchstem Gipfel, dem 1215 Meter hohen Fichtelberg, ist am Samstag Schnee gefallen. Bis zum Nachmittag seien zwischen drei und fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Wegen der noch warmen Böden werde die weiße Pracht allerdings nicht lange liegenbleiben, sondern wieder wegschmelzen. Schon vor vier Wochen hatte es auf dem Fichtelberg zum ersten Mal in diesem Herbst geschneit.

Nazi-Schmierereien an Kita in Chemnitz Eine Kindertagesstätte im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg ist zum wiederholten Male mit Nazi-Symbolen beschmiert worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am Freitag am Briefkasten der Kita ein Hakenkreuz und die Zahl 88 entdeckt. Der Briefkasten sei schon mehrfach mit Graffiti versehen worden. Jedes Mal habe es sich um Symbole und Abkürzungen aus dem rechten Spektrum gehandelt.