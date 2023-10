Bisheriger Kultusminister Piazolo von Abberufung überrascht

Mehr zum Thema

Erbgut von Haien verändert sich extrem langsam Haie haben mehr als 400 Millionen Jahre Evolution auf dem Buckel. Ihr Erbgut hat sich in all der Zeit vergleichsweise wenig verändert. Mit Blick auf bestimmte Krankheiten ist das ein Vorteil - aber rasante ökologische Veränderungen könnten den Fischen zum Verhängnis werden.