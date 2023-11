Bischof sagt Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs zu

Im Januar seien Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie zu erwarten: Basierend auf der Auswertung konkreter Fälle in den 20 evangelischen Landeskirchen werde es darin um die Bedingungen und Strukturen sexualisierter Gewalt in der Kirche gehen. Die Ergebnisse würden anschließend auch in der EKBO breit diskutiert, sagte Stäblein. Das ist alles dringend notwendig, überfällig.

In der EKBO gibt es rund 1100 Kirchengemeinden vor allem in Berlin und Brandenburg, aber auch im sächsischen Sprengel Görlitz. Die Landeskirche hat etwa 830 000 Mitglieder. Die Tendenz ist - wie in anderen evangelischen Landeskirchen und auch in der katholischen Kirche - seit vielen Jahren rückläufig. Das Kirchenparlament der EKBO tagt bis Samstag in Berlin-Friedrichshain.