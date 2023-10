Bischof Fürst bietet Papst Amtsverzicht aus Altersgründen an

Bischof Gebhard Fürst hat Papst Franziskus seinen Amtsverzicht aus Altersgründen angeboten. Das teilte die Diözese Rotteburg-Stuttgart am Sonntag in Rottenburg mit. Fürst wird am 2. Dezember 75 Jahre alt. Nach Gesprächen mit dem Päpstlichen Nuntius in Deutschland, Nikola Eterović, geht Gebhard Fürst laut Mitteilung fest davon aus, dass der Heilige Vater seinen Amtsverzicht aus Altersgründen annimmt und er ab dem 3. Dezember nicht mehr Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart sein wird.

Darüber habe das Oberhaupt von knapp 1,7 Millionen Katholikinnen und Katholiken in Württemberg bereits die Vollversammlung des Diözesanrates in Rottenburg informiert.

Am 2. Dezember ist in der Rottenburger Festhalle die Verabschiedung geplant, zu der unter anderem auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet werden.

Gebhard Fürst ist seit dem Jahr 2000 Bischof in Rottenburg. In der Bischofskonferenz leitete er als Medienbischof viele Jahre lang die Publizistische Kommission und war 16 Jahre Geistlicher Assistent im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der Unterkommission Bioethik steht er immer noch vor. Der gebürtige Bietigheimer ist Bischof des drittgrößten deutschen Bistums.