Bis zu 26.000 Menschen bei Weihnachtssingen erwartet

Für den wohl größten Weihnachtschor Sachsen-Anhalts werden zum traditionellen Weihnachtssingen einen Tag vor Heiligabend in der Magdeburger MDCC-Arena bis zu 26.000 Menschen erwartet. Dabei sollen am Abend des 23. Dezember so viele Lieder erklingen wie nie zuvor, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Der Kartenvorverkauf beginne am Montag, hieß es. Im vergangenen Jahr waren rund 25.000 Menschen zu dem Weihnachtssingen gekommen.

Musikalisch durch den diesjährigen Abend führen demnach die Musiker und ein Chor des Konservatoriums Georg Philipp Telemann. Auch die Handballer des SC Magdeburg, Vertreter der Traditions-Fußballmannschaft des 1. FC Magdeburg, Komiker Dieter Hallervorden und der Opernsänger Matias Tosi werden als Ehrengäste erwartet und sollen in den Gesangsreigen einstimmen.

Es ist das sechste Weihnachtssingen in dem Fußballstadion in der Magdeburger Innenstadt, in dem dann auch tausende Lichter leuchten sollen. 2016 feierte die Veranstaltung Premiere, 2020 und 2021 fiel sie jeweils coronabedingt aus.