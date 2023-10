Bis zu 25 Grad zum Wochenende in Bayern

Mehr zum Thema

Antriebstechnik-Hersteller Renk sagt Börsengang ab Der Börsengang des Antriebstechnik-Herstellers Renk findet nicht statt. In den vergangenen Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, hieß es wenige Stunden vor dem geplanten Gang auf das Parkett in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde von Renk und dem Eigentümer Triton geprüft. Die Beteiligungsgesellschaft ist auf mittelständische Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie spezialisiert.