Bis zu 16 Grad und schwere Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Untätigkeitsklagen beim Windanlagenbau selten Untätigkeitsklagen gegen die Verwaltung im Zusammenhang mit Genehmigung und Bau von Windkraftanlagen sind in Sachsen-Anhalt sehr selten. In den vergangenen zehn Jahren seien neben einem noch aktuellen Fall insgesamt drei solcher Klagen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Sachsen-Anhalts eingegangen: 2009, 2013 und 2016, sagte eine Sprecherin in Magdeburg auf Anfrage. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur werden bundesweit zurzeit mindestens 30 solcher Verfahren geführt. In Mecklenburg-Vorpommern allein sind nach Angaben des OVG Greifswald zuletzt knapp 20 Untätigkeitsklagen von Windkraftunternehmen anhängig.

Halbjährige Lachse werden in der Nuthe eingesetzt Rund 20.000 junge Lachse sollen im Laufe des Mittwochs an verschiedenen Stellen im Flussgebiet der Nuthe ausgesetzt werden. Eine Verteilung entlang des Flusses sei wichtig, um unnötige Revierkämpfe zwischen den Fischen zu vermeiden, sagte Steffen Zahn vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam. Die Fische für die Aktion bei Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kommen aus Dänemark.