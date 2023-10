Bis zu 15 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Mehr zum Thema

RTL

Palästina-Flagge auf Gedenkstein zu NS-Zeit gesprüht Unbekannte haben eine palästinensische Flagge auf einen Gedenkstein in der Saarbrücker Innenstadt gesprüht, der an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Polizei habe den Fall aufgenommen, auch der Staatsschutz werde eingeschaltet, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Montagmorgen. Die Flagge wurde demnach auf einen Gedenkstein gesprüht, der sich an einem Plateau vor dem Saarbrücker Schloss befindet. Auf dem Stein, der am Ende einer steinernen Treppe steht, sei eine Inschrift zu lesen, die an die Opfer des Faschismus erinnert. Die Flagge wurde nach Angaben des Polizeisprechers am Sonntagabend entdeckt.

Möglicherweise menschliche Knochen beim Müllsammeln gefunden Teilnehmer einer Müllsammelaktion im Landkreis Ahrweiler haben im Bereich der Ahrmündung mehrere Knochen gefunden, die möglicherweise menschlichen Ursprungs sind. Ob es sich tatsächlich um Menschenknochen handelt, müsse nun eine gerichtsmedizinische Untersuchung zeigen, teilte die Polizei mit. Die Knochen wurden demnach am Sonntag in Sinzig gefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei in Mayen übernahm die Ermittlungen. Nähere Angaben zu dem Fund machte die Polizei zunächst nicht.