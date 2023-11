Birkenstock-Aktie erstmals über Ausgabepreis

Mehr zum Thema

Fußgängerin von Auto angefahren und tödlich verletzt Eine 73-jährige Fußgängerin ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Auto angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Die Frau hatte am Dienstagmorgen eine Straße überqueren wollen, als sie von dem Wagen erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 33-jährige Fahrer des Autos habe sie übersehen. Die 73-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und starb an den Folgen im Krankenhaus. Zur Zeit des Unfalls sei es dunkel gewesen, die Fahrbahn habe bei Regen gespiegelt. Ein Gutachter soll den tödlichen Verkehrsunfall rekonstruieren.