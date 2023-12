„Ich bin total verfressen“, haut Birgit Schrowange im Promi-Kreuzverhör mit David Modjarad nonchalant raus. „Als ich noch bei RTL war, haben alle gerne mit mir gedreht“, prahlt die 65-Jährige geradezu weiter. 25 Jahre lang hat sie die RTL-Sendung „Extra“ moderiert, bis kurz vor Weihnachten 2019. Damals hat sie diese Ära beendet und das Zepter an Kollegin Nazan Eckes (47) weitergegeben. Mittlerweile führt Mareile Höppner (46) durch das wöchentliche Magazin. „Die finde ich sensationell gut“, lobt Schrowange ihre Nachfolgerin.

Aber was bitte hat denn Frauke verbrochen, dass nun so gegen sie gestichelt wird? Birgit Schrowange erklärt es so, warum alle mit ihr drehen wollten: „Bei dir kriegt man immer was zu essen!“, so die Moderatorin. Ein „gutes Mittagessen“ etwa oder Kuchen, manchmal auch ein Eis, wie sie ausführt. Ganz anders offenbar als bei ihrer Kollegin. Die Kameraleute und Redakteure hätten schließlich immer gesagt: „Bei Frauke Ludowig gibt’s nie was zu essen!“

Natürlich alles mit einem Augenzwinkern und Lächeln: Amüsant ist diese Anekdote allemal!