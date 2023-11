Biografien von Nazi-Opfern jetzt in einer App

Mehr zum Thema

Verdi ruft zu Warnstreiks in Öffentlichen Dienst auf In der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der Länder stehen Warnstreiks in Schleswig-Holstein bevor. Die Gewerkschaft Verdi reagiert damit nach eigenen Angaben auf ein fehlendes Angebot der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TDL) bei den Verhandlungen in Potsdam.