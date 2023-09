Biogas-Branche beklagt Stagnation statt Deutschlandtempo

Mehr zum Thema

Traunsteiner Missbrauchsprozess erneut verschoben Der Prozess gegen das Erzbistum München und Freising um Schmerzensgeld und Schadenersatz für einen Missbrauchsbetroffenen verzögert sich weiter. Das Landgericht Traunstein hat den zweiten Verhandlungstag erneut verschoben - auf den 10. Januar 2024. Grund sei die Verhinderung eines Sachverständigen, teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Millionenschaden bei Hallenbrand nahe Schrobenhausen Nach dem Brand einer Lagerhalle bei Schrobenhausen schätzt die Kriminalpolizei den Schaden auf etwa eine Million Euro. Ein technischer Defekt soll die Ursache für das Feuer auf dem Spargelhof gewesen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.