Binz erwartet ihr zweites Kind

Nachgebautes Römerschiff „Bissula“ im Mittelmeer angekommen Wie ist es, mit einem römischen Handelsschiff über das Mittelmeer zu segeln? Das wollen Forscher mit einem Original-Nachbau herausfinden. Jetzt geht es los - in der Bucht von Cannes.

Vettel zu Formel-1-Rückkehr: „Irgendwann Zeit vorbei“ Sebastian Vettel hat Ende der vergangenen Saison seine Karriere in der Formel 1 beendet. Seitdem orientiert er sich neu - kann vom Motorsport aber nicht lassen. Wohin kann das führen?