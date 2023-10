Tom und Bill Kaulitz sind in ihrer aktuellen „Kaulitz Hills“-Podcastfolge wieder so richtig in Plauderlaune. Und wie so oft gibt Letzterer dabei einen Einblick in sein Datingleben. Doch die Geschichte, die er diesmal in petto hat, sollte kein Happy End für den Sänger bereithalten…

„Wir haben zum Beispiel gleichzeitig mal den gleichen Typen gedatet“, erzählt Bill von seinem Erlebnis mit einer guten Freundin: „Das war auch eine abgefahrene Geschichte. Wir haben zur gleichen Zeit den gleichen Typen gedatet.“ Und dabei kommt es tatsächlich noch dicker! „Und er hat uns beiden zur gleichen Zeit die gleichen SMS geschickt. Wir wussten von nichts“, erinnert sich der 34-Jährige an die Situation zurück.

