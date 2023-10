Bill Kaulitz richtig genervt - und zwar von diesem Hollywood-Nachbarn!

Auch Promis müssen sich mit nervigen Nachbarn rumschlagen!

Und in diesem Fall geht es um Bill Kaulitz! Der 34-Jährige wohnt in einem schicken Häuschen in den Hollywood Hills. Klingt luxuriös und idyllisch – ist es momentan aber ganz und gar nicht. Und zwar wegen eines berühmten Nachbarns, der die anderen Bewohner mächtig auf Trab hält!