Bildungsurlaub in Niedersachsen wenig genutzt

Jäger müssen Wildschweine nicht mehr auf Schweinepest testen Gute Nachrichten für Jäger in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg: Dort müssen erlegte Wildschweine nicht mehr auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden. Das teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Donnerstag mit. In den letzten Jahren grassierte die Krankheit im benachbarten Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schweinepest sei dort erfolgreich bekämpft und die zuvor eingerichteten Sperrzonen seien aufgehoben worden.

Mann von Linienbus erfasst und schwer verletzt Ein Fußgänger ist in Hannover von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am Freitagabend in der Mainzer Straße gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Demnach wurde der Mann zuerst von den Fahrgästen des Busses am Unfallort reanimiert und kam schließlich in ein Krankenhaus. Er war mit seiner Ehefrau unterwegs. Warum der Bus den Mann erfasste, war zunächst unklar. Eine Notfallseelsorgerin betreute die Ehefrau des Verletzten, den Busfahrer und die Fahrgäste.