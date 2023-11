Bildungsoffensive gegen Antisemitismus

Mehr zum Thema

Zeugensuche nach Einbruch bei Hamburger Sparkasse Nach dem Einbruch in eine Sparkassenfiliale in Hamburg-Hamm sucht die Polizei nach Zeugen. Sechs maskierte Männer hatten sich am späten Donnerstagnachmittag zunächst unbemerkt Zugang zu den Räumlichkeiten der Bankfiliale verschafft, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei trafen sie auf eine 61-jährige Mitarbeiterin sowie eine gleichaltrige Kundin. Beide flüchteten vor den Einbrechern, die Angestellte alarmierte die Polizei. Die Täter flüchteten anschließend mit erbeutetem Bargeld und einem in der Tiefgarage abgestellten dunklen SUV. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, sich bei der Polizei zu melden.