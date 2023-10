Bildungsministerium: Nahost-Konflikt thematisieren

Mehr zum Thema

Haseloff bei Gedenken in Halle: „Es gibt Judenfeindlichkeit“ Vier Jahre nach dem Anschlag in Halle (Saale) ist an der Synagoge der Jüdischen Gemeinde der Opfer gedacht worden. Der Alltagsantisemitismus ist für viele Menschen in Deutschland eine bedrohliche Erfahrung und eine ihr Leben prägende Einschränkung, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag. Das Attentat dürfe nicht als Tat eines isolierten Einzelgängers betrachtet werden. In unserer Gesellschaft gibt es Judenfeindlichkeit.

RTL

Knapp 25.000 Besucher bei Kaiser-Otto-Schau in Magdeburg Knapp 25.000 Menschen haben im Kulturhistorischen Museum Magdeburg die Ausstellung zum 1050. Todestag Ottos des Großen (912-973) gesehen. Nach über 20 Wochen Ausstellungszeit zeigen sich das Museum und die Kuratoren mit den Besucherzahlen und der Außenwirkung sehr zufrieden, erklärte das Museum am Montag. Die Schau Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten hatte seit Ende April anhand von Gemälden, Grafiken, Skulpturen und Buchkunst gezeigt, wie in verschiedenen Epochen auf den Herrscher geschaut und wie er in der Kunst dargestellt wurde. Die Werke reichten vom Mittelalter bis in die Gegenwart.