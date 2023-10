Bildungsminister: Mehr Gespräche über Kriegsfolgen

Mehr zum Thema

Kind in Nikolassee von Motorrad angefahren Ein Mädchen ist im Berliner Ortsteil Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf) von einem Motorrad angefahren und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Zwölfjährige am Sonntag bei Rot auf die Lissabonallee gelaufen sein, berichtete die Polizei am Montag. Ein 37-Jähriger bog demnach mit seinem Motorrad von der Potsdamer Chaussee nach rechts auf die Lissabonallee und fuhr das Mädchen an. Rettungskräfte brachten die Zwölfjährige mit Verletzungen an Kopf und Handgelenk in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden an den Beinen verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.