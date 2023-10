„Bild“: Torhüter Kobel verlängert Vertrag beim BVB

Mehr zum Thema

14 Verletzte bei Brand in Geflüchtetenunterkunft Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna mit 14 Leichtverletzten am Donnerstagmorgen hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Dabei handele es sich um zwei 30 und 39 Jahre alte Bewohner der Unterkunft, sagte eine Sprecherin der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Wir gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das Motiv sei noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

NRW plant keine Bezahlkarten für Geflüchtete Würden Sachleistungen statt Bargeld den starken Zuzug von Asylbewerbern mindern? NRW mahnt Persönlichkeits- und Grundrechte an. Schließlich kämen die Menschen in Not „und nicht aus Jux und Tollerei“.