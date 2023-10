Bilanz nach Corona-Ausschuss: AfD sieht Schaden für Bürger

Mehr zum Thema

Bundesverwaltungsrichter Koch zum Verfassungsrichter gewählt Bundesverwaltungsrichter Andreas Koch ist neuer ehrenamtlicher Verfassungsrichter in Brandenburg. Der Landtag wählte Koch im zweiten Wahlgang am Donnerstag zum Nachfolger von Regisseur Andreas Dresen, dessen Amtszeit offiziell bereits im November vergangenen Jahres endete. Koch wurde von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) direkt nach der Wahl vereidigt.

Drei Autos kommen von Straße ab - Fünf Menschen verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf der B113 bei Mescherin in der Uckermark sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.