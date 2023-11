Bilanz: Deutlicher Anstieg bei Gewalttaten gegen Polizisten

Mehr zum Thema

Hamas-Terror gegen Israel prägt Gedenken an Nazi-Pogromnacht Das Gedenken an die antijüdischen Novemberpogrome in Deutschland 1938 steht in diesem Jahr im Zeichen des brutalen Hamas-Überfalls auf Israel. Beim zentralen Gedenken in Thüringen gibt es auch ein Zeichen von jüdisch-muslimischer Verbundenheit.

RTL

Psychotherapie in DDR - Uniklinik Jena sucht Ex-Patienten Das Universitätsklinikum Jena untersucht in einem Forschungsverbund mit anderen Hochschulen die Rolle der Psychotherapie in der DDR. Dabei geht es jetzt verstärkt um die Erfahrungen von Menschen, die in der DDR eine solche Therapie erhalten haben, wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte. Dafür werden ehemalige Psychotherapie-Patienten aus DDR-Zeiten gesucht, die sich am Klinikum melden können. In einer ersten Phase der seit 2019 laufenden Forschungen war es zunächst um die Arbeit von Psychotherapeuten gegangen, danach hatten die Kontakteinschränkungen in der Corona-Pandemie zunächst persönliche Gespräche mit Ex-Patienten verhindert.