Bietigheims Handballerinnen verlieren erneut

Machtwechsel ohne Meuterei: Hagel neuer Landeschef der CDU Nach zwölf Jahren hat die CDU in Baden-Württemberg eine neue Spitze. Manuel Hagel gilt als neuer Hoffnungsträger der Konservativen. Bei seiner Bewerbungsrede kündigt er eine „Agenda der Zuversicht“ an - und macht klar, dass er mehr will.

Südwest-CDU für Auslagerung von Asylverfahren Die Südwest-CDU ist für eine komplette Kehrtwende in der Migrationspolitik - und für die Auslagerung von Asylverfahren. Die Delegierten stimmten am Samstag auf dem Landesparteitag in Reutlingen für einen entsprechenden Antrag des Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei. Das individuelle Asylrecht soll demnach abgeschafft werden.