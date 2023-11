Bietigheimerinnen verlieren Topspiel in Königsklasse

Mehr zum Thema

Acht Menschen bei Zusammenstoß in Karlsruhe verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe sind am Samstagabend acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Auch zwei Kinder zogen sich leichte Blessuren zu, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt waren vier Wagen in den Unfall verwickelt. Eines der Fahrzeuge blieb nach dem Crash in der Nähe einer Autobahnauffahrt auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste aus dem Wagen einen der Insassen mit schwerem Rettungsgerät herausschneiden. Ein Team der Notfallseelsorge kümmerte sich um Passanten und Ersthelfer.