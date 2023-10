Bietigheimer Handballerinnen erfolgreich

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind in der Champions League weiter ungeschlagen. Mit dem 34:30 (17:16) gegen Brest Bretagne feierte der deutsche Meister am Samstag den vierten Sieg im vierten Spiel. Vor 1652 Zuschauern war Karolina Kudlacz-Gloc mit 14 Treffern die herausragende Spielerin. Für mich war das bisher das härteste Spiel in der Champions League. Unsere Mannschaft hat mit viel Leidenschaft und Siegeswillen die Sensation geschafft, sagte Trainer Jakob Vestergaard. Mit 8:0 Punkten führt Bietigheim die Gruppe an.