Bierhoff sieht Konkurrenz für Patriots

Vom Fußball zum Football: Der ehemalige DFB-Direktor Bierhoff engagiert sich bei den New England Patriots. Diese sind in Deutschland ein Fanmagnet, haben aktuell aber zu kämpfen.

Der für die New England Patriots tätige Funktionär Oliver Bierhoff sieht bei seinem neuen NFL-Club das größte Zuschauerpotenzial. Gemessen an der Fanbase sind die Patriots auf jeden Fall das populärste Team in Deutschland. Das kommt sicher aus deren langjähriger Erfolgsgeschichte mit sechs Super-Bowl-Titeln, sagte Bierhoff der Deutschen Presse-Agentur. Der Traditionsclub spielt am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts. Es werden tausende Patriots-Fans im WM-Stadion von 2006 erwartet.

Sportlich läuft es seit dem Abgang von Superstar-Quarterback Tom Brady nicht besonders gut. Bisher gingen sieben von neun Spielen in der aktuellen Saison verloren. Bierhoff sieht die Vormachtstellung der Patriots mit Blick auf den Fan-Zuspruch nicht als gegeben an. Die Menschen mögen Helden. Deswegen sind aktuell die Chiefs mit Mahomes und Kelce beliebt, bekommen auch hier eine große Aufmerksamkeit, sagte der 55-Jährige, der als Berater für die Patriots tätig ist.

Die Chiefs sind nicht nur Super-Bowl-Sieger, sondern verfügen mit Spielmacher Patrick Mahomes auch über den Star der Liga. Travis Kelce wurde zuletzt turtelnd mit Pop-Gigantin Taylor Swift abgelichtet. Vom Konzept NFL ist Bierhoff grundsätzlich begeistert. Die Amerikaner machen das sehr smart. Sie sehen Sport vor allem als Business, das sportliche Höchstleistungen garantiert, sagte der ehemalige Nationalspieler.