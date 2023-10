Am Tatort in der Wohnsiedlung in Bielefeld-Senne erinnern nun Kerzen daran, was in der Nacht auf Sonntag auf der Einweihungsparty passiert ist. Lennart A. soll an dem Tatabend von seiner Kollegin Hannah abgewiesen worden sein. Offenbar aus Wut soll er ihr zunächst ein Kissen ins Gesicht geschlagen haben. Dann soll er sich mit einem Messer bewaffnet und seine Kollegin nach draußen gelockt haben – unter dem Vorwand, sich zu entschuldigen. Doch dort rastet Lennart A. offenbar vollkommen aus. Mit dem Messer soll er mehrmals auf Hannah eingestochen haben. Die junge Frau aus Lage wird noch von Ersthelfern versorgt, stirbt jedoch im Krankenhaus.

Auch Tage nach der Tat herrscht bei den Kolleginnen und Kollegen von Lennart und Hannah aber auch im Ort Fassungslosigkeit. RTL konnte mit dem Gastgeber und besten Freund von Lennart A. sprechen. Dass sein Freund eine so furchtbare Tat begangen haben soll – für ihn sei das unfassbar und nicht vorhersehbar gewesen. Lennart habe schon öfter mal im alkoholisiertem Zustand Abfuhren erhalten, doch so habe er noch nie reagiert, sagt sein Freund.

