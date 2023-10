Bielefeld hofft auf weiteren Pokal-Coup

Mehr zum Thema

Briefe mit Hassbotschaften und Hundekot an Moscheen entdeckt An zwei Moscheen im Kreis Recklinghausen hat die Polizei Briefe mit Hassbotschaften und Hundekot sichergestellt. In den Briefkästen von muslimischen Gotteshäusern in Recklinghausen und Castrop-Rauxel sei jeweils ein Umschlag aufgefunden worden, der daneben unter anderem auch teilweise verbrannte Koranseiten enthalten habe, teilte die Polizei am Montag mit. In beiden Fällen habe der Staatsschutz die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. Wann genau und auf welchem Wege die Umschläge in die Briefkästen gelangten, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Angaben zum Absender machte die Polizei nicht.

Raser stößt gegen Ampelmast: Illegales Rennen? Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens hat die Polizei in Köln nach einem Unfall Auto und Führerschein eines 44-Jährigen beschlagnahmt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 50er-Zone. Laut Polizei sprachen die Reifenspuren dafür, dass er bei dem Unfall am Freitagabend auf regennasser Straße die Kontrolle verloren hatte. Er sei dann in einer Linkskurve gegen den Bordstein, einen Ampelmast und die Leitplanke geprallt. Das stark beschädigte Auto kam danach zum Stehen. Mit welcher Geschwindigkeit er tatsächlich unterwegs war, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

